التحالف يفشل مخططاً حوثياً لاستهداف مأرب بضربة استباقية

نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن ضربة استباقية ضد ميليشيات الحوثي، منتعت الأخيرة من استهداف مواقع في مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة الجيش اليمني، مشيراً إلى أن قواته رصدت صاروخاً باليستياً كانت تستعد الميليشيات المدعومة إيرانياً لاطلاقه باتجاه المدينة النفطية.

في ذات السياق أكد التحالف أنه استهدف الصاروخ ودمره في مكانه، قبل إطلاقه بوقتٍ قصير جداً، كما نشر التحالف مقطع فيديو يوثق العملية التي نفذتها قواته.

واعتبر التحالف في بيانٍ له، أن العملية العسكرية، التي تشنها الميليشيات في مأرب تُعرّض حياة الملايين من المدنيين للخطر، واصفا محاولة إطلاق الصاروخ الحوثي بأنه استمرار لاستهداف المدنيين الأبرياء.

يشار إلى أن مخيمات نازحين في مدينة مأرب، قد تعرضت الأسبوع الماضي، لقصف مدفعي وصاروخي حوثي، الأحد، وسط أنباء عن إخلاء بعض الخيمات وفرار مئات العائلات منها بحثاً عن اماكن اكثر أمناً، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية مطلعة.

كما أشارت المصادر إلى أن عمليات القصف أدت إلى وقوع عدة إصابات بين الأطفال والنساء في مخيمات الخير وتواصل والميل، في مدينة مأرب، لافتةً إلى أن عدداً كبيراً من النازحين تحركوا من أطراف المدينة باتجاه مركزها خشية استمرار القصف الحوثي للمخيمات التي كانوا يقيمون فيها.