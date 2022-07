التحقيق مع جنرال أميركي متقاعد بسبب سخريته من زوجة بايدن

أعلن الجيش الأميركي وقف عقد جنرال سابق يقدم استشارات للبنتاغون حاليا بسبب تعليق على تغريدة، اعتبر أنه يحمل “سخرية” من السيدة الأولى، جيل بايدن.

وأبلغت سينثيا سميث، المتحدثة باسم الجيش، صحيفة يو أس توداي الأميركية أن اللفتنانت جنرال، ثيودور مارتن، قائد مركز الأسلحة المشتركة، علق مهام اللفتنانت جنرال المتقاعد، غاري فولسكي، بانتظار نتائج التحقيقات.

وكانت السيدة الأولى قد نشرت تغريدة في 24 يونيو انتقدت فيها قرار المحكمة العليا الخاص بإلغاء حق الإجهاض، وجاء فيها: “منذ ما يقرب من 50 عاما، كان للمرأة الحق في اتخاذ قراراتنا الخاصة بشأن أجسادنا. اليوم، هذا سرق الحق”.

ورد فولسكي: “يسعدني أن أراك تعرفين أخيرا ما هي المرأة”.

وتم حذف تعليقه لاحقا.

For nearly 50 years, women have had the right to make our own decisions about our bodies.

Today, that right was stolen from us.

And while we may be devastated by this injustice, we will not be silent. We will not sit back as the progress we have already won slips away.

— Jill Biden (@FLOTUS) June 24, 2022