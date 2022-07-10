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التحقيق مع جنرال أميركي متقاعد بسبب سخريته من زوجة بايدن

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 10 - يوليو - 2022 4:36 مساءً
جيل بايدن

جيل بايدن

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أعلن الجيش الأميركي وقف عقد جنرال سابق يقدم استشارات للبنتاغون حاليا بسبب تعليق على تغريدة، اعتبر أنه يحمل “سخرية” من السيدة الأولى، جيل بايدن.

وأبلغت سينثيا سميث، المتحدثة باسم الجيش، صحيفة يو أس توداي الأميركية أن اللفتنانت جنرال، ثيودور مارتن، قائد مركز الأسلحة المشتركة، علق مهام اللفتنانت جنرال المتقاعد، غاري فولسكي، بانتظار نتائج التحقيقات.

وكانت السيدة الأولى قد نشرت تغريدة في 24 يونيو انتقدت فيها قرار المحكمة العليا الخاص بإلغاء حق الإجهاض، وجاء فيها: “منذ ما يقرب من 50 عاما، كان للمرأة الحق في اتخاذ قراراتنا الخاصة بشأن أجسادنا. اليوم، هذا سرق الحق”.

ورد فولسكي: “يسعدني أن أراك تعرفين أخيرا ما هي المرأة”.

وتم حذف تعليقه لاحقا.

وقالت “يو أس توداي” إن هذا التعليق يعتبر انتهاكا لقواعد العمل بالنسبة لضابط متقاعد، وموظف موضوع على جدول رواتب البنتاغون.

وفولسكي كان متحدثا رسميا للجيش، وقد حاز على النجمة الفضية للشجاعة في العراق، وكان يقدم الاستشارات لكبار الضباط العسكريين والموظفين والطلاب المشاركين في المناورات الحربية والأنشطة العسكرية الأخرى.

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