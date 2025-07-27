التحقيق مع طالب إسباني للاشتباه بتزييفه صوراً عارية لزميلاته بالذكاء الاصطناعي

قالت الشرطة الإسبانية اليوم الأحد إنها تحقق مع شاب يبلغ من العمر 17 عاما للاشتباه في استخدامه الذكاء الاصطناعي لتزييف صور عارية لزميلاته في الدراسة بغرض بيعها.

واشتكت 16 طالبة بمعهد تعليمي في بلنسية بجنوب شرق إسبانيا من تداول صور لهن على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بعد إنشائها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وتقدمت فتاة بشكوى إلى الشرطة في ديسمبر كانون الأول من نشر صور ومقاطع مصورة مزيفة، أُنتجت بالذكاء الاصطناعي، على حساب يحمل اسمها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تشبهها وهي “عارية تماما”.

وذكرت الحرس المدني الإسباني في بيان اليوم “ظهرت صور لأشخاص مختلفين، جميعهم قصر، على هذا الحساب وقد تم تعديل جميع هذه الصور من صور أصلية خضعت للتلاعب بحيث يظهر فيها الأشخاص عراة تماما”.

ويواجه الفتى تحقيقا بتهمة إفساد القصر.

وقالت الحكومة الإسبانية في مارس آذار إنها ستطرح قانونا لتجريم التلاعب بصور الأفراد دون موافقتهم، بما في ذلك تحويلها إلى مثل هذه الصور الجنسية المزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكن البرلمان لم يقر مشروع القانون حتى الآن.

وفي سبتمبر أيلول 2023، صُدمت إسبانيا عند إعلان التحقيق مع 15 قاصرا في إكستريمادورا بجنوب غرب البلاد لاستخدامهم الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور عارية مزيفة لزميلاتهم في إحدى المدارس. ولاحقا صدر حكم بإخضاعهم للمراقبة لمدة عام.