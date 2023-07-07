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التشيك: بحثٌ أوروبيّ في استخدام الأصول الروسيّة لإعمار أوكرانيا

منذ 8 دقائق
رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

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كشف رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا اليوم الجمعة، أنّ الاتحاد الأوروبي يبحث سبل استخدام الأصول الروسيّة المجمدة للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا.

وقال فيالا بعد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في براغ: “هذا ليس موضوعًا بسيطًا، لا من وجهة نظر القانون أو غيره، مع ذلك تجرى مفاوضات مكثفة هنا على وجه الخصوص لنتمكن أيضًا من استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا”.

من جانبه، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنّ بلاده في حاجة إلى أسلحة طويلة المدى، لتتمكّن من مواجهة القوات الروسية.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع فيالا: “من دون أسلحة طويلة المدى ليس من الصعب فقط القيام بمهمة هجومية، بل أيضًا شن عملية دفاعية”.

 

 

    المصدر :
  • رويترز

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