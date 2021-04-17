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التشيك تقرر طرد 18 دبلوماسياً روسياً

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 17 - أبريل - 2021 10:35 مساءً
رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش

رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش

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كشفت وزارة الخارجية التشيكية، اليوم السبت، عن قرارها بطرد 18 دبلوماسيا روسيا من البلاد.

وقال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش ووزير الخارجية يان هاماتشيك اليوم السبت إن الحكومة قررت طرد 18 موظفا بالسفارة الروسية “للاشتباه في تورط المخابرات الروسية في انفجار بمخزن أسلحة عام 2014”.

وتأتي الخطوة التشيكية بعد يومين من إعلان واشنطن فرض عقوبات واسعة على روسيا تشمل إجراءات تستهدف 32 شخصا وكيانا وتطبيق حظر على شراء سندات الحكومة الروسية بدءا من 14 يونيو وطرد 10 دبلوماسيين روس.

من جهتها، أعلنت روسيا اتخاذها إجراءات للرد على العقوبات من قبل الولايات المتحدة، بينها طرد 10 دبلوماسيين أمريكيين، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل فقط جزءا من الإمكانيات المتوفرة لديها.

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