التشيك: سفراء الاتحاد الاوروبي يتفقون على فرض عقوبات جديدة على روسيا

قالت جمهورية التشيك التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي الأربعاء، إن الدول الأعضاء اتفقت على فرض جولة أخرى من العقوبات على روسيا بسبب عدوانها على أوكرانيا.

وأضافت عبر تويتر “توصل السفراء إلى اتفاق سياسي بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا، في إطار رد قوي من الاتحاد الأوروبي على ضم “الرئيس الروسي فلاديمير” بوتين غير القانوني لأراض أوكرانية”.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية الروسية على الأراضي الأوكرانية اصطف الغرب إلى جانب كييف، فارضا مئات العقوبات القاسية على موسكو، لترد الأخيرة محاولة لي ذراع الدول الأوروبية عبر سلاح الغاز والطاقة.

إلا أن الدول الغربية توعدت بفرض المزيد من العقوبات، رداً على قرار الضم الذي أمضاه رسميا بوتين.