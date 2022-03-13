التصعيد مستمر..الجيش الأوكراني يُسقط 6 طائرات روسية خلال 24 ساعة

يواصل طرفا النزاع في أوكرانيا تصعيدهما العسكري، وسط تصريحات المسؤولين الأوكران بأن الجيش لن يستسلم وسيواصل مقاومة الغزو الروسي.

وفي السياق، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، الأحد، إسقاط 6 طائرات مختلفة للقوات الروسية، خلال 24 ساعة.

وأشارت القوات، الى ان “الطائرات شملت مروحيتين هليكوبتر وطائرتين بدون طيار و3 مقاتلات”.

وأوضحت أن “الطائرتين المروحيتين هما من طراز كا-52، والمقاتلتين من طراز سو-34؛ والثانية نوعها غير مثبت، بالإضافة إلى طائرتين دون طيار”.

تتزامن هذه التطورات مع دوي صافرات الإنذار في كييف العاصمة، ومدينة خاركيف الأوكرانيتين,

في سياق آخر،أوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية، السبت، إن النساء والأطفال السبعة الذين تقول أوكرانيا إنهم لقوا حتفهم عندما هاجمت القوات الروسية قافلة كانت تلوذ بالفرار من قرية في منطقة كييف، لم يستخدموا ممر الإجلاء المتفق عليه مع روسيا.

وذكرت المخابرات الأوكرانية في بادئ الأمر أن من لقوا حتفهم خارج قرية بريموها يوم الجمعة كانوا في “ممر أخضر” متفق عليه مع روسيا.

لكن وزارة الدفاع الأوكرانية قالت في بيان لاحق إن الناس حاولوا في واقع الأمر الفرار من تلقاء أنفسهم “لذلك بدأوا في الإجلاء (عن القرية) دون استخدام ’الممر الأخضر’ الذي اتفق عليه الطرفان”.