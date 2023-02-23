التصعيد مستمر.. كوريا الشمالية تطلق أربعة صواريخ كروز استراتيجية

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كوريا الشمالية أجرت تدريبا على إطلاق صاروخ كروز استراتيجي (الخميس 23-2-2023).

وذكرت الوكالة أن وحدة فرعية تابعة لوحدة صواريخ كروز استراتيجية في الجيش الشعبي الكوري في المنطقة الشرقية أطلقت أربعة صواريخ كروز استراتيجية من طراز “هواسال-2″ في محيط مدينة كيم تشايك بإقليم نورث هامجيونج باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية”.

وأضافت أن وحدات فرعية أخرى أجرت تدريبات إطلاق نار في مواقع محصنة بدون استخدام ذخيرة حية.

وذكر التقرير أن الصواريخ الأربعة قصفت الأهداف المحددة سلفا بعدما قطعت مسافة ألفي كيلومتر في مسارات بيضاوية.

وقالت الوكالة إن التدريب أظهر “وضع الحرب للقوات القتالية النووية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذي يعزز بكل الطرق الممكنة قدرتها على شن هجوم نووي مضاد فتاك على القوات المعادية”.