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التصعيد مستمر… واشنطن تعلن هوية “الردّ” على روسيا هذا الأسبوع

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 25 - يناير - 2022 11:16 مساءً
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لا تزال الولايات المتحدة الاميركية تتوعّد روسيا في حال نفذت الأخيرة هجوما على الأراضي الأوكرانية بعد انتشار قوات عسكرية روسية على الحدود مع أوكرانيا.

وفي آخر التطوّرات، أكّدت الخارجية الأميركية أنه في حال تحرّكت اي قوات روسية باتجاه أوكرانيا سيكون هناك ردّ سريع وصارم وغير مسبوق من الولايات المتحدة وشركائها، مشيرة الى ان “الرد المكتوب لروسيا سيعكس ما سبق وقلناه ومن المنتظر أن يُعلن خلال هذا الاسبوع”.

وكان الرئيس الفرنسي قد هدّد بدوره موسكو بأن فرنسا ستشارك في مواجهة اي اعتداء على اوكرانيا. كما توعّد رئيس الحكومة البريطانية روسيا بسلسلة عقوبات لم تشهدها من قبل.

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