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التضخم في الأرجنتين يقفز إلى حوالي 80%

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2022 12:31 صباحًا
ارتفاع مؤشرات التضخم في الأرجنتين

ارتفاع مؤشرات التضخم في الأرجنتين

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أظهرت بيانات رسمية (الأربعاء 14-9-2022) أن التضخم الشهري في الأرجنتين ارتفع سبعة بالمئة في أغسطس آب، متجاوزا التوقعات، وقفز إلى حوالي 80 بالمئة على أساس سنوي، على الرغم من جهود الحكومة والبنك المركزي لكبح زيادات حادة في الأسعار.

وقراءة التضخم على أساس شهري التي أوردتها وكالة الإحصاء الحكومية أقل من تلك المسجلة في يوليو تموز والبالغة 7.4 في المئة لكنها تتجاوز متوسط توقعات محللين شملهم استطلاع أجرته رويترز والبالغ 6.6 بالمئة.

ويعاني البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، وهو منتج رئيسي للحبوب، واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم. وتفاقم الوضع مع تزايد تكاليف الغذاء والوقود العالمية وهو ما يؤثر سلبا على شعبية حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز التي تمثل يسار الوسط قبل انتخابات العام القادم.

وبلغ التضخم في الاثني عشر شهرا حتى نهاية أغسطس آب 78.5 بالمئة في حين زادت الأسعار 56.4 بالمئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام. وتوقع استطلاع أجراه البنك المركزي مؤخرا أن الأرجنتين ستنهي العام عند معدل تضخم قدره 95 بالمئة في حين يتوقع محللون بالقطاع الخاص أنه سيصل إلى 100 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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