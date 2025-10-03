التضخم في تركيا يقفز إلى 33.3% ويشكل اختباراً للبنك المركزي

أظهرت بيانات نشرت، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى 33.29 بالمئة في سبتمبر أيلول، وهو أعلى بكثير من التقديرات، مما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي قد يحتاج إلى إبطاء دورة التيسير النقدي لمعالجة ضغوط الأسعار المستعصية.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي فقد جاء ارتفاع التضخم مدفوعا بزيادات حادة في أسعار المواد الغذائية والإسكان والتعليم. وشهد الشهر الماضي أول ارتفاع في المعدل السنوي منذ الذروة التي بلغت 75.4 بالمئة في مايو أيار من العام الماضي.

وجاء معدل التضخم الشهري عند 3.23 بالمئة في سبتمبر أيلول. وتجاوز التضخم التوقعات في استطلاع أجرته وكالة رويترز عند 2.6 بالمئة للمعدل الشهري و32.5 بالمئة للمعدل السنوي.

وكان التضخم الشهري في أغسطس آب 2.04 بالمئة في حين بلغ المعدل السنوي 32.95 بالمئة.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 250 نقطة أساس إلى 40.5 بالمئة الشهر الماضي، وأشار إلى أنه قد يبطئ من وتيرة التيسير النقدي اعتمادا على ديناميكيات التضخم. وكان البنك خفض الفائدة 300 نقطة أساس في يوليو تموز.

وكتب تيم آش من شركة بلوباي لإدارة الأصول عبر إكس “أخشى أن البيانات تشير إلى أنه (البنك المركزي) كان مخطئا في الخفض الشديد والمبكر، وفقدوا الآن جانبا من مصداقيتهم التي أعادوا بناءها بشق الأنفس”.