الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

التضخم في تركيا يقفز إلى 33.3% ويشكل اختباراً للبنك المركزي

منذ 51 دقيقة
التضخم في تركيا

التضخم في تركيا

A A A
طباعة المقال

أظهرت بيانات نشرت، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى 33.29 بالمئة في سبتمبر أيلول، وهو أعلى بكثير من التقديرات، مما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي قد يحتاج إلى إبطاء دورة التيسير النقدي لمعالجة ضغوط الأسعار المستعصية.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي فقد جاء ارتفاع التضخم مدفوعا بزيادات حادة في أسعار المواد الغذائية والإسكان والتعليم. وشهد الشهر الماضي أول ارتفاع في المعدل السنوي منذ الذروة التي بلغت 75.4 بالمئة في مايو أيار من العام الماضي.

وجاء معدل التضخم الشهري عند 3.23 بالمئة في سبتمبر أيلول. وتجاوز التضخم التوقعات في استطلاع أجرته وكالة رويترز عند 2.6 بالمئة للمعدل الشهري و32.5 بالمئة للمعدل السنوي.

وكان التضخم الشهري في أغسطس آب 2.04 بالمئة في حين بلغ المعدل السنوي 32.95 بالمئة.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 250 نقطة أساس إلى 40.5 بالمئة الشهر الماضي، وأشار إلى أنه قد يبطئ من وتيرة التيسير النقدي اعتمادا على ديناميكيات التضخم. وكان البنك خفض الفائدة 300 نقطة أساس في يوليو تموز.

وكتب تيم آش من شركة بلوباي لإدارة الأصول عبر إكس “أخشى أن البيانات تشير إلى أنه (البنك المركزي) كان مخطئا في الخفض الشديد والمبكر، وفقدوا الآن جانبا من مصداقيتهم التي أعادوا بناءها بشق الأنفس”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مظاهرات تندلع في أوروبا احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود
احتجاجات في إيطاليا على اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود
علم بريطانيا
بريطانيا تعين أول رئيسة أساقفة لقيادة كنيسة إنجلترا
علم أيرلندا
أيرلندا تستعد لتخفيف عقوبات تسعى لفرضها على إسرائيل تحت ضغط من شركات

الأكثر قراءة

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يتحدث بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، لبنان، 13 أغسطس 2025. رويترز
لاريجاني.. قرار الحرب والسلم في لبنان بيد إيران!
الشيخ نعيم قاسم
هجوم إسرائيلي لاذع على نعيم قاسم!
عرض مقطع فيديو مزيف من حساب ترامب على موقع Truth Social، يظهر زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز يرتدي قبعة سومبريرو، في البيت الأبيض في واشنطن
ترامب يثير الجدل بسبب مقطعي فيديو لنائب من الديمقراطيين.. ونائبه يصفها بالمزحة!