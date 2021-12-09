الأربعاء 23 ذو القعدة 1443 ﻫ - 22 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

التضخم في روسيا في أعلى مستوياته منذ 2016

9 - ديسمبر - 2021
روسيا بدأت حملة التطعيم ضد كورونا

روسيا

A A A
طباعة المقال

بلغ معدل التضخم الذي يسجل ارتفاعا متسارعا منذ أشهر في روسيا، في نوفمبر 8.4 في المئة على أساس سنوي، وفق ما أعلنت وكالة “روستات” للإحصاءات، أي ضعف الهدف الذي حدده المصرف المركزي 4 في المئة، وهو المعدل الأعلى منذ 2016.

ومقارنة بشهر أكتوبر، ارتفعت أسعار الاستهلاك بنحو 1 في المئة في نوفمبر. وعلى أساس سنوي، سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 12 في المئة خصوصا البيض بـ 26 في المئة، واللحم 18 في المئة.

ويقوض التضخم المتسارع منذ أشهر، القدرة الشرائية للروس الذين لا يملكون سوى القليل من المدخرات، ويشكل معضلة بالنسبة للسلطات ويدفعهم إلى اتخاذ تدابير على غرار فرض حصص على التصدير أو مراقبة حكومية لأسعار بعض المواد الغذائية.

بعدما سجل التضخم معدلات منخفضة تاريخية، بدأت أسعار الاستهلاك ترتفع في روسيا في مارس 2020، في خضم أزمة وباء كوفيد-19، في ظاهرة تسارعت منذ بدء التعافي الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.

وفي نوفمبر، اعتبرت حاكمة المصرف المركزي إلفيرا نابيولينا أن التضخم “كارثة تفقر الناس”.

    المزيد من أخبار العالم

    الأعلى منذ 40 عامًا.. التضخم في بريطانيا يسجّل 9.1% في أيار
    السجن 4 سنوات لأميركي متهم بالتجسس لصالح روسيا
    علم تركيا
    تنامي ظاهرة زواج القاصرات في تركيا.. المعارضة تدق ناقوس الخطر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المحروقات
    ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
    قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
    ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!
    قرعة صعبة للبنان ومصر في مونديال السلة للناشئين