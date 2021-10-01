السبت 25 صفر 1443 ﻫ - 2 أكتوبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

التضخم في منطقة اليورو إلى مستويات قياسية.. فما السبب؟

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 1 - أكتوبر - 2021 9:47 مساءً
منطقة اليورو

منطقة اليورو

A A A
طباعة المقال

ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو في أيلول الماضي بأسرع وتيرة منذ العام 2008 في ظل ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة، وخاصة الغاز، وفقاً لبيانات رسمية نشرت اليوم الجمعة.

وأفادت بيانات لوكالة الإحصاءات الأوروبية “يوروستات” بأن التضخم في منطقة اليورو وصل إلى 3.4% على أساس سنوي، فيما ازدادت أسعار الطاقة بنسبة 17.4%.

وكانت زيادة التكاليف أعلى بكثير من هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي وسيزيد الضغط على حكومات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات تخفف عبء كلفة الطاقة. وبلغت أسعار الغاز في أوروبا اليوم الجمعة مستويات تاريخية، حيث لامست مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب، ويأتي الارتفاع في ظل تراجعت مخزونات الغاز في المستودعات الأرضية وزيادة الطلب تزامناً مع قرب الشتاء.

    المزيد من أخبار العالم

    مهاجرين على حدود بيلاروس
    أزمة المهاجرين على الحدود الأوروبية البلاروسية تتفاقم.. وألمانيا تطالب بمعاملتهم إنسانياً
    لاجئون من إقليم تيغراي
    سوء تغذية غير مسبوق.. الأمم المتحدة تحذّر من تردي الأوضاع في تيغراي
    أميركا وتركيا
    أميركا تحذر تركيا من شراء أسلحة روسية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مكسرات
    3 مكسرات تصنف ضارة وبعضها قد يسبب الموت
    أدوات يستخدمها السحرة والمشعوذبن
    عندما يتحول السحر الأسود إلى طقوس دينية.. فيديو مرعب عن “الفودو”
    بهاء الحريري
    ماذا يريد بهاء الحريري؟