التطبيع التركي "الإسرائيلي"... ليس على حساب القضية الفلسطينية

تعهد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بألا تكون أي خطوة تتخذها تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية، متهما بعض الدول بعدم الالتزام بهذا المبدأ.

وأكد تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في أنقرة، أن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتصوغ، سيزور تركيا في مارس القادم.

وأضاف أنه من المرتقب تعيين ممثلين خاصين لكلا البلدين خلال الزيارة، مشيرا إلى أن تطبيع العلاقات بين البلدين يتم باتخاذ خطوات من كلا الجانبين.

وصرح تشاووش أوغلو: “أي خطوة سنتخذها في إطار تطبيع العلاقات مع إسرائيل لن تكون على حساب القضية الفلسطينية، كما فعلت بعض الدول لدى تطبيع علاقاتها مع تل أبيب، فموقفنا من القضية ثابت”.

ولفت إلى أن تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية قد يساهم في تعزيز دور بلاده في التوصل لحل الدولتين، مشددا على تمسك تركيا ببعض الثوابت والمبادئ، بما في ذلك صيغة حل الدولتين.