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التعاون الإسلامي تدين هجوم الحوثي على مطار أبها وتصفه بـ”جريمة حرب”

7 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 7 - أكتوبر - 2021 12:36 مساءً
مطار أبها السعودي

مطار أبها السعودي

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دانت منظمة التعاون الإسلامي, بشدة، الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي مجددًا بطائرة مسيرة مفخخة، مؤكدة أنه “جريمة حرب”.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية من تهديد للمدنيين باستهداف مطار أبها الدولي.

وأكد أن “تعريض حياة المسافرين والمدنيين للخطر عمل إرهابي جبان وجريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني”.

وجدد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكل الإجراءات التي تتخذها السعودية للتعامل مع ممارسات مليشيات الحوثي الإرهابية، في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

ودعا العثيمين المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة من قبل ميليشيات الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية في السعودية.

وكان 4 من العاملين بمطار أبها السعودي تعرضوا لإصابات طفيفة نتيجة اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه المطار، الخميس.

وبحسب ما أكده التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، فإن زجاج بعض الواجهات الخاصة بالمطار تعرض للتهشيم.

وأشار التحالف إلى أن “يتخذ إجراءات عملياتية لتحديد مصادر التهديد المستخدمة في الهجوم على مطار أبها الدولي”.

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