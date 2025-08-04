الأثنين 10 صفر 1447 ﻫ - 4 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

التعاون البحري بين الفلبين والهند يتصاعد في بحر الصين الجنوبي

منذ 35 دقيقة
الفلبين والهند

الفلبين والهند

A A A
طباعة المقال

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن سلاحي البحرية في الفلبين والهند أجريا أول إبحار مشترك في بحر الصين الجنوبي تزامنا مع مغادرة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس مانيلا متوجها إلى نيودلهي في زيارة رسمية.

وأجرت الفلبين “أنشطة تعاون بحري” مع قوات بحرية أجنبية منذ أواخر عام 2023 في إطار مساعيها لمواجهة مطالبات الصين الآخذة في التوسع بالسيادة على الممر المائي، بما في ذلك الإبحار المشترك مع حليفتها الولايات المتحدة، فضلا عن اليابان وأستراليا وفرنسا وكندا.

وقال قائد الجيش الفلبيني روميو براونر إنه استلهم فكرة الإبحار المشترك، الذي بدأ أمس الأحد ويستمر يومين في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، لدى لقائه نظيره الهندي في مارس آذار.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن النزاعات الإقليمية والبحرية ينبغي حلها بين الدول المعنية بشكل مباشر، ولا ينبغي لأي طرف ثالث أن يتدخل.

وتزامن الإبحار المشترك مع توجه ماركوس إلى الهند في زيارة تستغرق خمسة أيام، وقال إنه سيسعى إلى توطيد العلاقات البحرية والسعي إلى التعاون في قطاعات منها الدفاع والأدوية والزراعة.

وتدعي الصين سيادتها على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، الذي يربط المناطق البحرية لبروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام. يعد هذا الممر المائي طريقا بحريا استراتيجيا، حيث تمر عبره تجارة بحرية سنوية بقيمة ثلاثة تريليونات دولار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البحرين
البحرين تعزز استثماراتها عبر شراء حصة في شركة بلو فايف كابيتال
مخيم زمزم في السودان
بين التشريد واستقدام المرتزقة.. جرائم مزدوجة للدعم السريع في دارفور
سجون إيران
بين السجن والمقايضة.. إيران تفرض شروطًا قاسية على بحارَيْن يمنيين

الأكثر قراءة

بذور الشيا
أسرار الصحة في مطبخك: 5 بذور تُحدث فرقاً مذهلاً في حياتك
الرئيس عون مع ريس الحكومة نواف سلام زئيس مجلس النواب نبيه بري
مشاورات اللحظة الأخيرة.. وهل يفعلها "الحزب"؟
العلم اللبناني
اتّصالات مكثّفة.. منعاً لـ"تفجير" الحكومة وعودة شبح الحرب