التعاون البحري بين الفلبين والهند يتصاعد في بحر الصين الجنوبي

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن سلاحي البحرية في الفلبين والهند أجريا أول إبحار مشترك في بحر الصين الجنوبي تزامنا مع مغادرة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس مانيلا متوجها إلى نيودلهي في زيارة رسمية.

وأجرت الفلبين “أنشطة تعاون بحري” مع قوات بحرية أجنبية منذ أواخر عام 2023 في إطار مساعيها لمواجهة مطالبات الصين الآخذة في التوسع بالسيادة على الممر المائي، بما في ذلك الإبحار المشترك مع حليفتها الولايات المتحدة، فضلا عن اليابان وأستراليا وفرنسا وكندا.

وقال قائد الجيش الفلبيني روميو براونر إنه استلهم فكرة الإبحار المشترك، الذي بدأ أمس الأحد ويستمر يومين في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، لدى لقائه نظيره الهندي في مارس آذار.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن النزاعات الإقليمية والبحرية ينبغي حلها بين الدول المعنية بشكل مباشر، ولا ينبغي لأي طرف ثالث أن يتدخل.

وتزامن الإبحار المشترك مع توجه ماركوس إلى الهند في زيارة تستغرق خمسة أيام، وقال إنه سيسعى إلى توطيد العلاقات البحرية والسعي إلى التعاون في قطاعات منها الدفاع والأدوية والزراعة.

وتدعي الصين سيادتها على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، الذي يربط المناطق البحرية لبروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام. يعد هذا الممر المائي طريقا بحريا استراتيجيا، حيث تمر عبره تجارة بحرية سنوية بقيمة ثلاثة تريليونات دولار.