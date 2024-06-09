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التعاون الخليجي يدين الهجوم الإسرائيلي على النصيرات بغزة ويدعو لتحرك دولي

منذ 34 دقيقة
مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون الخليجي

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وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، اليوم الأحد، الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات في وسط غزة، بأنه “جريمة نكراء وإرهابية”، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين، واصفا الهجوم .

وقال البديوي في بيان “هذا العدوان الهمجي يعكس الوجه الحقيقي لقوات الاحتلال الإسرائيلي ويُثبت ازدراءه الكامل لكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية”، مشيرا إلى أن “هذه الجريمة البشعة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين”.

ودعا الأمين العام للمجلس المجتمع الدولي “لتحمل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية والقيام بتحرك فوري وحازم لوقف هذه الجرائم المتكررة والمروعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق”.

وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون “تقف في صف واحد وبقوة مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والعيش بسلام”، مشددا على “المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية”.

واستشهد 210 أشخاص وأصيب أكثر من 400 آخرين من المدنيين الفلسطينيين أمس السبت في القصف الإسرائيلي على النصيرات وسط قطاع غزة.

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    المصدر :
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