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"التعاون الدفاعي" محور محادثات بين زيلينسكي وبلينكن في دافوس

منذ 46 دقيقة
بلينكن وزيلينسكي

بلينكن وزيلينسكي

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ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التعاون في مجال الدفاع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في دافوس، اليوم الثلاثاء.

وقال في بيان على موقع “إكس”، تويتر سابقًا، إنّ المحادثات تركزت بشكل خاص على تطوير الدفاع الجوي والقدرة على إصابة أهداف بعيدة المدى.

وأبلغ بلينكن وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي بالوضع في ساحة المعركة وخططه لعام 2024 والوسائل اللازمة لتحقيقها.

وتعمل كييف جاهدة على زيادة الإنتاج العسكري المحلي لتأمين احتياجاتها وتقليل اعتمادها على الشركاء الأجانب الذين يواجهون نقصًا في إمكاناتهم ولا يستطيعون تلبية احتياجات أوكرانيا الخاصة بالحرب.

    المصدر :
  • رويترز

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