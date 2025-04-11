التعاون العسكري بين الدنمارك وأمريكا يتقدم رغم التوتر بشأن غرينلاند

اتخذ البرلمان الدنمتركي اليوم الجمعة خطوة مهمة نحو التصديق على اتفاق تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة يوسع امتيازات الجيش الأمريكي في الدولة الاسكندنافية رغم الخلاف الدبلوماسي على غرينلاند.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة معارضة كبيرة بين الدنماركيين للاتفاقية التي تسري لعشر سنوات والتي، في حال التصديق عليها، ستمنح الجيش الأمريكي قدرة كبيرة على تمركز القوات وتخزين المعدات على الأراضي الدنماركية.

وأدى إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بحكم ذاتي، لأسباب أمنية، إلى توتر العلاقات بين الحليفين المقربين تقليديا في حلف شمال الأطلسي.

واستبعدت الحكومتان في كل من الدنمارك وغرينلاند تسليم الجزيرة الضخمة الغنية بالموارد في القطب الشمالي إلى السيطرة الأمريكية.

لكن على الرغم من الخلاف، قالت الحكومة الدنماركية، التي وقعت اتفاق التعاون الثنائي في 2023 عندما كان جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، إن الاتفاقية على درجة بالغة من الأهمية لتعزيز دفاعات الدنمارك في وقت ينظر فيه إلى روسيا على أنها تهديد متزايد لأوروبا بسبب حربها المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا.

وأجرى البرلمان الدنماركي اليوم الجمعة أول قراءة من ثلاث لمشروع القانون قبل التصويت النهائي المتوقع بحلول نهاية يونيو حزيران.

ولا تغطي الاتفاقية غرينلاند نفسها، التي أبرمت الولايات المتحدة معها بالفعل باتفاقية دفاعية تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، أو جزر فارو، وهي منطقة دنماركية أخرى في شمال المحيط الأطلسي.

كما وقعت فنلندا والسويد والنرويج اتفاقيات دفاعية ثنائية مع الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية.