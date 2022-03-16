التعاون المصري - الاسرائيلي.. اتفاق على زيادة الرحلات الجوية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأربعاء، أن إسرائيل ومصر اتفقتا على زيادة الرحلات الجوية وإطلاق مسار جديد مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ من المتوقع أن يبدأ في نيسان المقبل.

واشار بينيت، في بيان الى ان “التعاون بين البلدين يتوسع في العديد من المجالات وذلك يخدم مصالح الشعبين ويسهم في استقرار المنطقة”.

في السياق،توصل الطرفان إلى الاتفاق المذكور بعد استكمال عمل إداري قاده جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتعاون مع هيئة الأمن القومي وغيرها من الجهات مع الحكومة المصرية، بهدف إعداد مسار حراسة سيسمح بتشغيل خط الطيران، بحسب مراسلة “الحرة”.

وفي آذار 2021، اعلن رئيس شركة مصر للطيران انهم “يدرسون تسيير رحلات مباشرة الى تل أبيب، وأن الأمر متوقف على مدى نجاح هذه الرحلات بشكل تجاري وفقا لحجم الحركة”.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد استقبل ، في شرم الشيخ على البحر الأحمر ، بينيت، خلال زيارة هي الأولى على هذا المستوى منذ 10 سنوات.

وذكر بيان للحكومة الإسرائيلية حينها ان لقاء السيسي وبينيت ركز على سلسلة من الملفات، بما فيها السبل لتعميق وتعزيز التعاون بين البلدين، وخصوصا توسيع رقعة التجارة المتبادلة، كما تم بحث سلسلة من القضايا الإقليمية والدولية.

وقال بينيت في تصريحات مصورة: “أنهيت للتو زيارة أولى عند الرئيس المصري. كان اللقاء مهما جدا وجيدا جدا. صنعنا خلال اللقاء، في مقدمة الأمر، البنية التحتية لإقامة علاقة متينة، تمهيدا لمواصلة الاتصالات بيننا”.