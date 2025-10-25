التعليق الأول لمبعوث ترامب إلى بغداد: "العراق يتحسن"

أكد مارك سافايا رجل الأعمال الأميركي العراقي الأصل أنه يريد “أن يجعل العراق عظيماً من جديد”، مستلهماً شعار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهير.

وقال سافايا لصحيفة “كلدان برس” “أريد أن أجعل العراق عظيمًا من جديد”.

كما أشار إلى أنه يود “تحقيق السلام والاستقرار في البلاد من خلال بناء جسور متينة مع الولايات المتحدة”

وأكد أن “العراق يتحسن يومًا بعد يوم، دون حدود لإمكانياته”.

وكان ترامب أعلن بشكل مفاجئ في منشور على حسابه في تروث سوشيال يوم الأحد الماضي، أن سافايا سيشغل منصب المبعوث الخاص إلى العراق.

في حين أثار هذا التعيين جدلاً وتساؤلات نظراً لخلفية سافايا غير التقليدية. فالرجل الذي يدير سلسلة متاجر لبيع الماريغوانا في ولاية ميشيغان، اشتهر بإعلاناته الجريئة على لوحات الشوارع، منها إعلان كتب عليه” تعال وخذها. ماريغوانا مجانية”، وفقاً لصحيفة “الإندبندنت”. إذ تمتلك شركة سافايا سلسلة متاجر “ليف آند باد” لبيع الماريغوانا (الحشيش أو القنب) بالتجزئة في سنتر لاين، وهيزل بارك، وليفيرنوا، غرب ديترويت.

كما أنه لا يملك أي خبرة حكومية أو دبلوماسية سابقة رغم أن ترامب أشاد به، معتبراً أنه يمتلك فهماً عميقاً للعلاقات الأميركية العراقية، وأنه ساهم في حملته الانتخابية، خصوصاً في كسب أصوات المسلمين الأميركيين في ولاية ميشيغان.