التلفزيون الروسي: وقف إطلاق النار يدخل خير التنفيذ في أوكرانيا

قال التلفزيون الرسمي الروسي إن وقفا لإطلاق النار أعلنته روسيا من جانب واحد بأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين دخل حيز التنفيذ على طول الجبهة اعتبارا من الظهر بتوقيت موسكو.

وأضافت القناة الأولى الروسية “اعتبارا من ظهر اليوم الجمعة 6\1\2023، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على طول خط التماس… سيستمر حتى نهاية 7 يناير”.

هذا وأفادت وزارة الدفاع البريطانية، الجمعة، بأن روسيا دمجت رسميا قوات انفصالية من إقليمي لوغانسك ودونيتسك ضمن جيشها يوم 31 ديسمبر 2022.

وقبل شهر تقريبا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن جيشه قد يقاتل في أوكرانيا لفترة طويلة، ولكنه لا يرى داعيا لحشد جنود إضافيين في هذه المرحلة.

كما كشف بوتين حينها أن روسيا نشرت ما يقرب من نصف الرجال الذين تم تجنيدهم خلال التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط، أي نحو 150 ألف جندي، في أوكرانيا.

وقال: “من بين 300 ألف من مقاتلينا الذين تمت تعبئتهم ورجالنا والمدافعين عن الوطن، يوجد 150 ألفاً في منطقة العمليات”، مضيفاً أن 77 ألفًا منتشرون بشكل مباشر في مناطق القتال”.

من جانب آخر، أعلن الرئيس الروسي في سبتمبر عن ضم أربع مناطق أوكرانية، فيما تجري معارك بشكل شبه يومي.