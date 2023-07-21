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التمويل الدولية تدرس ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في أوكرانيا

منذ 18 دقيقة
آثار القصف الروسي على أوكرانيا

آثار القصف الروسي على أوكرانيا

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قالت مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، (الجمعة 21-7-2023) إنها تدرس ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في قطاعات المصارف والأعمال المرتبطة بالزراعة والبنية التحتية في أوكرانيا.

وأشاد ألفونسو جارسيا مورا، نائب المدير الإقليمي لأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، بمتانة القطاع الخاص الأوكراني خلال الحرب، وقال إن المؤسسة قدمت دعما بحوالي 400 مليون دولار منذ بدء الغزو الروسي قبل قرابة 17 شهرا.

واستخدمت هذه التمويلات في دعم التجارة الخارجية والأعمال المرتبطة بالزراعة وتكنولوجيا المعلومات. وقال جارسيا مورا إن قطاع تكنولوجيا المعلومات ربما يصبح “ثورة في هذا البلد”، إذ سيسهم في تحفيز تعافي أوكرانيا وإعادة بناء اقتصاد أكثر تنوعا وابتكارا.

وأوضح جارسيا مورا أن المؤسسة ستواصل تركيزها على قطاع الأعمال المرتبطة بالزراعة وخطط دعم القطاع المصرفي مستهدفة زيادة المشروعات طويلة الأجل في البنية التحتية.

وقال جارسيا مورا لرويترز في مقابلة في أثناء وجوده في كييف للاحتفال بإعادة افتتاح مكتب مجموعة البنك الدولي في العاصمة الأوكرانية “أود ضخ هذا المبلغ وهو 1.5 مليار دولار خلال 12 إلى 18 شهرا قادمة”.

    المصدر :
  • رويترز

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