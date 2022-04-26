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التهديدات الإيرانية على جدول مباحثات "سوليفان وحولاتا" في واشنطن

26 - أبريل - 2022
جيك سوليفان وإيال حولاتا

جيك سوليفان وإيال حولاتا

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أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل يومين مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ناقشا فيها التحديات الأمنية الإقليمية والعالمية المشتركة، بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران ووكلاؤها.

واستكمالاً لتلك المباحثات، وصل مساء أمس إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا، للقاء نظيره الأمريكي جيك سوليفان، وبحث التهديدات الإيرانية في المنطقة.

وقال البيت الأبيض ” إنه “بعد الحديث المثمر بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت يوم 24 أبريل/نيسان، اجتمع سوليفان وحولاتا لمناقشة مجموعة من القضايا الأمنية الإقليمية والدولية”.

وأضاف أن “سوليفان أكد أن الولايات المتحدة توافق إسرائيل على مخاوفها بشأن التهديدات لأمنها، بما في ذلك بداية من إيران والوكلاء المدعومين منها”.

وأشار البيت الأبيض إلى أنه “اتفق المتحدثان على زيادة تعزيز التنسيق المستمر من خلال المجموعة الاستشارية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتعزيز التعاون الأمني والدبلوماسي حيثما أمكن ذلك مع الشركاء الإقليميين الآخرين”.

وناقش المتحدثان أيضا علاقات إسرائيل بدول المحيطين الهندي والهادئ، وتابعا مناقشاتهما بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا والحاجة إلى مواصلة دعم الشركاء الأوكرانيين.

والتزم المستشاران بمواصلة تنسيقهما الوثيق حول مجموعة من القضايا الأمنية المهمة بالنسبة إلى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وأعربا عن تطلعهما إلى زيارة الرئيس بايدن لإسرائيل في الأشهر المقبلة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد أعلن الأحد أن “الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء تحدثا حول الملف الإيراني، وبشكل خاص المطلب الإيراني برفع الحرس الثوري الإيراني عن قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية”.

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