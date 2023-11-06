التهديدات المتبادلة تتصاعد.. رسائل تحذير أميركيّة إلى إيران و"حزب الله"!

لا تزال المخاوف تسيطر على المشهد الدولي من تمدد العدوان الإسرائيلي على غزة ليتحول إلى صراع إقليمي، على وقع تبادل التهديدات بين أميركا وإيران من مغبة الدخول في الحرب.

فقد كشف مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعثت رسائل إلى كل من طهران وحزب الله، عبر شركاء إقليميين من ضنمهم تركيا، مفادها أن الولايات المتحدة عازمة على التدخل عسكريًا إذا شنّا هجمات ضد إسرائيل.

وأوضح المسؤولون أن واشنطن أبلغت تلك الرسائل بشكل واضح، مؤكدة أنها مستعدة للتدخل عسكريًا ضد كل من حزب الله وإيران وضربهما إذا هاجما إسرائيل، وفق ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”.

أتت تلك التحذيرات فيما باتت مياه البحر الأبيض المتوسط تحتشد بحاملات طائرات أميركية ضخمة وغواصات نووية حتى، استعدادًا لحماية القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، ولأي تدخل طارئ قد تقتضيه الظروف.

كما جاءت هذه الرسائل تكملة للعديد من التحذيرات السياسية التي أطلقت علناً ورسمياً من قبل مسؤولين أميركيين، كان آخرهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي زار إسرائيل أمس ومن ثم الضفة والعراق أيضا، حيث أطلق تحذيره الأحدث.

فيما لوحت طهران أكثر من مرة من وصول شرارة النار والحرب المشتعلة في غزة إلى أميركا وقواعدها ومصالحها في المنطقة. فقد هدد الحرس الثوري مرارًا خلال الأسابيع الماضية بضرب مصالح أميركا عبر “محور المقاومة”.

ففيما لا تزال المناوشات والقصف المتبادل مستمرًا على الجبهة الجنوبية في لبنان بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تعرضت القوات الأميركية في سوريا والعراق منذ 17 أكتوبر، لما لا يقل عن 14 هجومًا، وفق ما أعلن البنتاغون سابقًا، مضيفًا أن 21 جنديًا أصيبوا بجروح طفيفة.