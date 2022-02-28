التهديد الأخطر الى الواجهة.. من يتربع على “العرش النووي” عالميًا؟

تتأزم الأوضاع على الساحة الأوكرانية والدولية على الرغم من اطلاق المفاوضات الثنائية بين كييف وموسكو اليوم، إذ أن الخطاب “النووي” للرئيس الروسي، أعاد الى الواجهة الخطر الأكبر على كوكب الأرض ككل.

ونشرت منظمة “الحد من السلاح” تقديرات لكمية الرؤوس النووية الحربية حول العالم خلال عام 2020.

وقد أظهر البحث الذي نشرته المنظمة أن الدول المسلحة نووياً في العالم تمتلك ما يقارب حوالي 13500 رأس نووي، حيث تمتلك روسيا والولايات المتحدة أكثر من 90٪ من الرؤوس النووية، بينما لا تعترف إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية رسمياً بامتلاك رؤوس نووية.

كم يبلغ عدد الرؤوس النووية الحربية وكيف تتوزع حول العالم؟



وبالإضافة للرؤوس النووية التي تنتظر التفكيك يبلغ العدد الإجمالي نحو 15 ألف سلاح نووي، ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام فإن ذلك يشير إلى تراجع منذ الثمانينيات عندما وصل العدد إلى ذروته وكان 70 ألف رأس نووي.

ومنذ عام 1970 انضمت دول مثل الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين إلى معاهدة حظر الانتشار النووي التي لم توقعها الهند وباكستان وإسرائيل وتراجعت عنها كوريا الشمالية في عام 2003.

وتعترف المعاهدة بحيازة خمس دول فقط للسلاح النووي وهي تلك التي اختبرته قبل المعاهدة وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

ووفقا للمعاهدة فإن هذه الدول لن تحتفظ بترسانة نووية للأبد.

وتحظر المعاهدة على غير هذه الدول الخمس تطوير سلاح نووي وبالفعل تخلت جنوب افريقيا وجمهوريات سوفيتية سابقة هي أوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخستان عن ما بحوزتها.

ويقول اتحاد العلماء الأمريكيين إن الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا قلصوا ترساناتهم النووية فيما لم يتغير حجم الترسانتين الفرنسية والإسرائيلية بينما زاد حجم ترسانات الصين وباكستان والهند وكوريا الشمالية. ولكن يقول الخبراء إن الدول النووية تعتزم تحديث ترساناتها النووية.

وفي تموز عام 2017 وقعت أكثر من 100 دولة اتفاقية دولية لحظر السلاح النووي، ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا لا تعتزمان الانضمام للمعاهدة التي تبنتها منظمة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (Ican) والتي فازت عام 2017 بجائزة نوبل للسلام بسبب هذه الحملة.