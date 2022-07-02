السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
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التهمها البحر.. فيديو مروع لغرق سفينة بعد انشطارها قبالة هونغ كونغ

منذ 39 دقيقة
غرق سفينة قبالة هونغ كونغ

غرق سفينة قبالة هونغ كونغ

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أعلنت السلطات المحلية في هونغ كونغ السبت، أن طاقم سفينة يضم أكثر من عشرين فردا فُقد بعد أن شُطرت السفينة إلى نصفين في المياه المقابلة  مع مرور العاصفة الاستوائية تشابا.

وأعلنت خدمة الطيران التابعة للحكومة إنقاذ ثلاثة من أفراد طاقم السفينة التي كان على متنها 30 شخصا، وقالت إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة على بعد 300 كيلومتر جنوب غربي المدينة.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ بعض أعضاء السفينة قبل أن تختفي في عرض البحر بعيد انشقاقها إلى نصفين.

ومر تشابا بمحاذاة المركز المالي العالمي، وتسبب في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وعرقل وسائل النقل العام بالمدينة كما أجبر العديد من الشركات على الإغلاق.

وخفضت هيئة الأرصاد الجوية في هونغ كونغ مستوى التحذير من العاصفة إلى الثالث بعد ظهر السبت، إذ من المتوقع أن تصل العاصفة تشابا إلى اليابسة بالقرب من تشانغيانغ في إقليم قوانغدونغ الصيني.

 

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