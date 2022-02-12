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التوتر الروسي الأوكراني تابع… دول عربية تدعو رعاياها إلى مغادرة البلد

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 12 - فبراير - 2022 1:27 مساءً
اوكرانيا

اوكرانيا

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على خلفية تصعيد التوترات بين روسيا واوكرانيا، وبعد ان دعت عدة دول غربية رعاياها لمغادرة أوكرانيا، دعت الكويت اليوم  رعاياها المتواجدين إلى مغادرته .

وحثت الخارجية الكويتية، في بيان نشرته اليوم السبت، مواطني البلاد الراغبين في السفر إلى أوكرانيا على تأجيل هذه الرحلة في الوقت الراهن.

كما دعت الوزارة الكويتيين المتواجدين في أوكرانيا إلى “المغادرة حفاظا على سلامتهم” والتواصل مع سفارة بلدهم في كييف عبر خط هاتفي طارئ.

كذلك دعت الإمارات مواطنيها الراغبين في زيارة أوكرانيا إلى تأجيل السفر لهذا البلد، على خلفية تصعيد التوترات حوله بين روسيا والغرب.

كما طلبت وزارة الخارجية العراقية،  من العراقيين في أوكرانيا مغادرة أراضيها.

وذكر بيان للوزارة: “حرصا من على أمن وسلامة أبناء الجالية العراقية في أوكرانيا ونتيجة للظروف الاستثنائية هناك نحث الجالية على مغادرة الأراضي الأوكرانية وعدم سفر المواطنين إليها توخيا للسلامة”.

ودعت “موظفي السفارة العراقية في كييف التمتع بالإجازة السنوية بشكل يكفل سلامة أفراد البعثة”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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