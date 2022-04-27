التوتر في تصاعد.. روسيا تحظر دخول 287 نائبا بريطانياً إلى أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء في بيان لها عن فرض قيودا شخصية على 287 عضوا في البرلمان البريطاني ومنعتهم من دخول البلاد، متهمة إياهم بتأجيج “هستيريا غير مبررة” ضد روسيا، وفقاً لما نقلت وكالة رويترز.

وقالت الوزارة إن العقوبات المفروضة على أعضاء مجلس العموم جاءت ردا على فرض بريطانيا قيودا مماثلة على 386 عضوا في البرلمان الروسي يوم 11 مارس آذار.

من جهة أخرى حذرت روسيا من أنها قد تهاجم أهدافا عسكرية على الأراضي البريطانية بسبب دعمها لأوكرانيا، وقد تضرب الدبلوماسيين البريطانيين العائدين إلى كييف.

التهديد الروسي أتى ردا على تصريح لوزير بريطاني دعم فيه شن هجمات أوكرانية داخل الأراضي الروسية، واعتبرته موسكو “استفزازيا”.

وقال متحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، إن تحريض كييف على فعل مثل هكذا أمور سيدفع إلى رد روسي، مشيرا الى أن الجيش الروسي على أهبة الاستعداد لشن ضربات انتقامية بصواريخ عالية الدقة على مراكز صنع القرار في كييف.

وقال إن وجود مستشارين من الدول الغربية في مراكز صنع القرار الأوكرانية، لن يمثل بالضرورة مشكلة لروسيا، عند اتخاذ قرار الهجوم.