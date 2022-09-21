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التوتر مستمر.. طاجيكستان تتهم قرغيزستان بإخفاء عتاد عسكري قرب الحدود

منذ 36 دقيقة
خارطة الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان

خارطة الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان

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اتهمت طاجيكستان قيرغيزستان (الأربعاء 21-9-2022) بعدم سحب عتادها العسكري من حدودهما المشتركة بعد الاشتباكات الدامية التي وقعت بين الجانبين الأسبوع الماضي وإخفائه بدلا من ذلك، وهو ما تنفيه بشكك.

ولقي ما لا يقل عن 100 شخص حتفهم وتم إجلاء حوالي 140 ألفا عندما اندلعت اشتباكات بين البلدين بسبب نزاع حدودي في الفترة من 14 وحتى 16 سبتمبر أيلول جرى خلالها استخدام الدبابات وقذائف المورتر والمدفعية والطائرات المسيرة.

واتفق الجانبان بعد ذلك على وقف الأعمال القتالية وسحب القوات لكن وزارة الخارجية الطاجيكية قالت في بيان اليوم الأربعاء إن قرغيزستان لا تلتزم بالجزء الخاص بها من الاتفاق. وقالت إنها رصدت ناقلات جنود مدرعة تابعة لقرغيزستان ومعدات عسكرية أخرى ومجموعة من جنود القوات الخاصة بالقرب من الحدود، بالإضافة إلى دخول طائرات مسيرة إلى أراضي طاجيكستان.

ووصفت وزارة الخارجية في قرغيزستان الاتهامات بأنها غير صحيحة.

ويستضيف البلدان قواعد عسكرية روسية وهما عضوان في تكتل أمني تقوده روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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