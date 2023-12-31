التوتر يتصاعد داخل قيادة الجيش الإسرائيلي.. كبار ضباط الاحتياط يطالبون بالتحقيق فورا!

نقل موقع “والا” الإسرائيلي عن مصادر أن كبار ضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يطالبون بالتحقيق فورا مع هيئة الأركان العامة، وعدم الانتظار إلى ما بعد نهاية الحرب على غزة.

وحسب هذه المصادر، فإن سلوك هيئة الأركان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشمل غياب المعلومات الاستخبارية بشأن هجوم “طوفان الأقصى”، وعدم الاستعداد لصد الهجمات على مستوطنات غلاف غزة.

وتساءل هؤلاء الضباط عن أسباب استغراق هيئة الأركان وقتا طويلا لبناء صورة عامة محدَّثة عن الوضع في المنطقة.

كما تساءلوا أيضا عن أسباب التأخر في إصدار الأوامر بإرسال التعزيزات وتوزيع المهام حسب القطاعات خلال الساعات الأولى من هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى اليوم الأحد 22 ألفا و141 شهيدا و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.