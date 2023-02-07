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التوتر يتصاعد.. روسيا تهدد بطرد دبلوماسيين من السفارة الأمريكية بموسكو

منذ 41 دقيقة
الولايات المتحدة - روسيا

الولايات المتحدة - روسيا

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ذكرت وكالة تاس للأنباء (الثلاثاء 7-3-2023) أن روسيا طالبت السفارة الأمريكية لديها بالتوقف عن نشر ما تعتبره موسكو أنباء كاذبة بشأن عمليتها العسكرية في أوكرانيا وهددت بطرد دبلوماسيين أمريكيين.

ونقلت الوكالة عن مصدر رفيع بوزارة الخارجية الروسية قوله إن التحذير تضمن رسالة شديدة اللهجة إلى لين تريسي السفيرة الأمريكية الجديدة في موسكو والتي قيل لها إنها يجب أن تلتزم تماما بالقانون الروسي عند الإدلاء بأي تصريحات بشأن القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.

كما نقلت عن المصدر قوله إنه سيجري طرد الدبلوماسيين الأمريكيين المشاركين فيما تصفها موسكو بأنها “أنشطة تخريبية”.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن السفارة الأمريكية تلقت مذكرة دبلوماسية من وزارة الخارجية الروسية، لكنه قال إن السياسة العامة للوزارة تتمثل في عدم التعليق على المراسلات الدبلوماسية.

و”تشويه سمعة” القوات المسلحة جريمة يعاقب عليها القانون الروسي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، في حين أن تهمة نشر “معلومات كاذبة” عن عمد يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 15 عاما.

    المصدر :
  • رويترز

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