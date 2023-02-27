التوتر يزداد بالضفة رغم إعلان "العقبة"

سلطت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية الضوء على ما وصفته بـ”أخطر موجة عنف منذ عقود”، وذلك بعدما قام عشرات من المستوطنين الإسرائيليين بأعمال شغب بشمال الضفة الغربية المحتلة مساء أمس، حيث أشعلوا النار في السيارات والمنازل بعد مقتل مستوطنين اثنين على يد مسلح فلسطيني.

وذكرت الصحيفة أن أعمال العنف الأخيرة قد ألقت بظلالها على أحداث “اجتماع العقبة” الذي استضافه الأردن أمس، كما إنها عكست مدى التصعيد الذي تغذيه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، والتي دعت صراحة إلى استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين.

وأعلن الأردن أمس عن تلقيه تعهدات من مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين بتهدئة موجة عنف استمرت لمدة عام، وذلك بعد اجتماع أمني استضافته المملكة الهاشمية في مدينة العقبة وضم مسؤولين أردنيين ومصريين وأمريكيين.

وفي بيان مشترك أقرته الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر، وصفت المجموعة التفاهمات التي تم التوصل إليها أمس بأنها “تقدم كبير نحو إعادة العلاقات بين الجانبين وتعميقها”. كما اتفقت الأطراف الخمسة على عقد مؤتمر متابعة في مارس المقبل بمصر قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت الصحيفة إنه فيما بدا أنه أخطر موجة عنف من قبل المستوطنين منذ سنوات، أظهرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حرائق كبيرة مشتعلة في جميع أنحاء بلدة حوارة التي شهدت صباح أمس مقتل مستوطِنَيْن إسرائيليَّين.

وبينما رحبت واشنطن بجهود الأردن ومصر لمحاولة تهدئة الأوضاع قبل شهر رمضان، ذكرت الصحيفة أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، والذي تم تكليفه بالكثير من سياسة إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، قد ضرب بـ”اجتماع العقبة” عرض الحائط، ودعا إلى “ضرب الفلسطينيين بالدبابات والمروحيات بلا رحمة”.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن ما لا يقل عن 20 مركبة ومبنى قد تم إحراقها، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة أكثر من 100 واستشهاد شاب. ومع ظهور مقاطع فيديو لعنف المتسوطنين، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى التزام الهدوء. وجاء إطلاق النار أمس بعد أيام من هجوم إسرائيلي دامٍ أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًّا بمدينة نابلس.

وقالت “بوليتيكو” إنه بالرغم من أن المجتمع الدولي يعتبر بأغلبية ساحقة أن المستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة أمام السلام، فقد صرح مستشار الأمن القومي لنتنياهو، تساحي هنغبي، بأنه “لا توجد تغييرات” في السياسات الإسرائيلية وأن خطط بناء آلاف المنازل الاستيطانية الجديدة التي تمت الموافقة عليها الأسبوع الماضي لن تتأثر.

وأشارت الصحيفة ضمنيًّا إلى أن الحكومة اليمينية والأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل لا ترغب في التهدئة، وذلك بعدما دعا أعضاء بارزون في الائتلاف الحاكم أمس إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفلسطينيين، كما إنهم قللوا من شأن “اجتماع العقبة”.