الثأر لدماء داريا دوغينا.. أوكرانيا تحذر من “انتقام“ روسي

ذكرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، أنه يجب على أوكرانيا أن تستعد الآن لـ“انتقام“ روسي محتمل ردا على مقتل داريا دوغينا، وذلك بعد أن حذر الجيش الأوكراني من أن موسكو تستعد بالفعل لشن هجوم كبير على بلاده تزامنا مع ”يوم استقلال أوكرانيا“ يوم الأربعاء.

ونقلت ”الغارديان“ عن الجيش الأوكراني زعمه أن روسيا ”وضعت 5 سفن حربية وغواصات تحمل صواريخ كروز في البحر الأسود، كما وضعت أنظمة دفاع جوي في بيلاروسيا“، مشيرا إلى أنه ”تم حظر التجمعات الكبيرة في العاصمة كييف، لمدة 4 أيام بدءا من اليوم الاثنين“.

وقالت الصحيفة: ”يعرف ألكسندر دوغين، بتبنيه وجهة نظر يمينية متطرفة عن مكانة روسيا في العالم، وكان قد دعا سابقا إلى العنف ضد أوكرانيا، بينما كانت ابنته تحمل وجهات نظر مماثلة“.

وأضافت: ”يزعم البعض أن دوغين ساعد في تشكيل السياسة الخارجية التوسعية لبوتين. لكن تأثير دوغين على بوتين لا يزال موضع تكهنات، حيث يقول العديد من المطلعين إن نفوذه على الكرملين كان ضئيلا“.

زيلينسكي بحذر

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من خطر وقوع هجمات أكثر شدة قبل الذكرى الحادية والثلاثين لاستقلال أوكرانيا عن الحكم السوفيتي التي تحل يوم الأربعاء.

وحظرت السلطات المحلية في كييف الفعاليات العامة الكبرى وغيرها من التجمعات المتعلقة بالذكرى السنوية في العاصمة اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى الخميس بسبب احتمال وقوع هجمات صاروخية، وفقا لوثيقة نشرتها الإدارة العسكرية في كييف وقّع عليها رئيسها ميكولا جيرنوف.

وقال زيلينسكي إن موسكو قد تحاول “القيام بشيء بشع وشيء شرير بشكل خاص” في الفترة التي تسبق يوم الأربعاء الذي يصادف أيضا مرور ستة أشهر على شن الغزو الروسي.