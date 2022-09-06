الثانية خلال أسبوع.. غارات إسرائيلية تستهدف مطار حلب الدولي

استهدفت صواريخ إسرائيلية مساء (الثلاثاء 6-9-2022)، مطار حلب الدولي بستة صواريخ، ومواقع عسكرية أخرى في دير الزور شمال شرقي سوريا، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

قالت وسائل إعلام رسمية سورية مساء اليوم الثلاثاء إن عدوانا إسرائيليا استهدف مطار حلب، فيما لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية.

وقالت وكالة “سانا” الرسمية إن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ وأسقطت عددا منها.

كما أكدت سانا أن الهجوم الإسرائيلى على مطار حلب أدى إلى وقوع أضرار مادية بمهبط المطار، كما تسبب بخروج مهبط مطار.حلب عن الخدمة

يشار إلى أنه وفي نهاية الشهر الماضي، استهدفت أربعة صواريخ إسرائيلية مدرجا للطيران في مطار حلب الدولي ومستودعات في محيطه، ما أدى إلى اندلاع النيران وانفجارات يرجح أنها لشحنة صواريخ إيرانية.

وتنفذ إسرائيل منذ سنوات ضربات عسكرية في سوريا، وتلتزم حيالها الصمت، فلا تؤكد ولا تنفي صلتها بلها.

وكانت نادرة للغاية المرات التي أعلنت فيها تل أبيب صراحة تنفيذ ضربات في سوريا.

وتخشى إسرائيل مما تقول إنه تموضع إيران والميليشيات التابعة لها في سوريا، خاصة في منطقة الجنوب.