الثانية خلال أسبوع.. مظاهرات ضد قيود كورونا بمدينة لاهاي الهولندية

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اعتقلت الشرطة الهولندية العشرات من المتظاهرين خلال مشاركتهم في تظاهرة بمدينة لاهاي ضد اجراءات كورونا التي فرضتها الحكومة .

وقالت الشرطة في مدينة لاهاي الهولندية، الأحد، إنها اعتقلت 37 محتجا تجاهلوا حظرا قضائيا ونظموا مظاهرة مناهضة لقواعد التباعد الاجتماعي التي فرضتها السلطات لمحاربة تفشي فيروس كورونا.

وشارك نحو 200 محتج في مظاهرة الأحد وهو أقل بكثير من العدد الذي حضر قبل أسبوع احتجاجا مماثلا شارك فيه آلاف الأشخاص.

ويقول المحتجون إن سياسة إلزام الناس بالابتعاد عن بعضهم البعض 1.5 مترا غير ديمقراطية ولا بد من إلغائها.

وسجلت هولندا ما يزيد على 50 ألف حالة إصابة بكوفيد-19 وما يزيد على 6 آلاف حالة وفاة منذ منتصف مارس/ آذار.

وبدأ رفع القيود بعد أن شهدت حالات الإصابة والوفاة الجديدة تراجعا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة.

يذكر أنه الاسبوع الماضي شهد احتجاجات مشابهة ضد اجراءات كورونا التي فرضتها الحكومة لمكافحة تفشي الوباء ، واحتشد نحو ألف محتج في منطقة ماليفلد بمدينة لاهاي، قرب مقر الحكومة الهولندية رغم أن بلدية المدينة حظرت تنظيم التجمع.

واستخدمت الشرطة الهولندية خراطيم المياه لتفريق المحتجين، كما اعتقلت العشرات من متظاهرين خرجوا إلى شوارع مدينة لاهاي احتجاجًا على قيود التباعد الاجتماعي لكبح انتشار فيروس كورونا.