الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
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الثانية خلال ساعات.. هزة أرضية جديدة تضرب أجزاء من فلسطين

منذ 6 دقائق
هزة أرضية

هزة أرضية

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شعر مواطنون من الضفة الغربية، مساء الأربعاء، بهزتين أرضيتين ضربتا أجزاء من فلسطين.

وكانت الهزة الأرضية الأولى قد شعر بها المواطنون في تمام الساعة 16:58 من مساء اليوم، في حين وقعت الهزة الأرضية الثانية في تمام الساعة 18:50.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الناس قد شعروا الآن بهزة أرضية جديدة في منطقة مستوطنة شيلو قرب رام الله .

ومن جانبها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن معهد الأبحاث الجيولوجية قوله: “مركز الهزة الأرضية قبل قليل هو نفس مركز الهزة بالأمس بالقرب من مستوطنة أرئيل”.

وأشارت إذاعة الجيش إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

بدورها أصدرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بيانا مقتضبا قالت فيه: “وقعت في تمام الساعة 16:58 هزة أرضية بقوة 3.3 ريختر على بعد 20 كيلومتر جنوب شرق أرئيل – لم يتم تفعيل إنذار زلزال، لأن الهزة لم تكن تعرض السكان للخطر”.

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