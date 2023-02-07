الجالية التركية في ألمانيا تسارع لإرسال المساعدات لضحايا الزلزال

آثار الزلزال المدمر في تركيا (رويترز)

أطلقت الجاليات التركية والكردية في ألمانيا حملات تبرع لإرسال أموال وملابس شتوية وبطاطين إلى ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال غرب سوريا.

وما إن انتشرت الأنباء عن الكارثة وخرجت نداءات محمومة طلبا للمساعدة، بدأ المتطوعون في جمع المساعدات في برلين وفرانكفورت وميونيخ من أجل الآلاف الذين أصيبوا أو صاروا بلا مأوى بعد أن دمرت منازلهم.

ولا يزال رجال الإغاثة يحاولون إنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض اليوم الثلاثاء مع تجاوز عدد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا خمسة آلاف.

وقال ممثل الهلال الأحمر الكردي في ألمانيا فاروق عقلان، الذي أرسل بالفعل 250 ألف يورو (268 ألف دولار) إلى المناطق المتضررة: “نعمل بكل جهدنا”.

وتوجه الجالية التركية في ألمانيا أبناءها إلى المشاركة في حملات التبرع الحالية.

وقال رئيس الجالية جوكاي صوفو أوغلو إن “إرسال الأموال أفضل من إرسال بضائع لأن الناس أدرى بما يحتاجون إليه ويمكنهم استخدام المال لشرائه”.