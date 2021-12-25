الجامعة العربية تصدر بيانا حول تطورات الأوضاع في ليبيا

صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، يتابع باهتمام التطورات التي تشهدها الساحة الليبية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر أن الأمين العام “يهيب بمختلف الأطراف الليبية ضرورة إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق أية حسابات ومصالح ضيقة”، مشيرا إلى أن ليبيا “تمر بمنعطف خطير يفرض على الجميع التكاتف والتعاون لانجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، وبما يفضي إلى تحقيق مصلحة عموم الشعب الليبي في اختيار المعبرين عن إرادته، بما يساعد على الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة”.

وحث المصدر جميع الأطراف المعنية على “اعتماد الحوار كوسيلة وحيدة لحلحلة الخلاف، واستبعاد خيارات العنف والاحتكام للسلاح أو حتى التلويح به”.

وأكد المصدر أن “الحفاظ على استقرار الوضع يعد ضروريا لتمكين الليبيين من التعبير عن إرادتهم بحرية من خلال العملية الانتخابية، كما أنه من الضروري وجود توافق وطني على القواعد القانونية والاجرائية للانتخابات، ومن ثم احترام نتائجها والالتزام بها”.

وشدد المصدر على أن “الإرادة الدولية، ومثلما تم التعبير عنها في أكثر من محفل خلال الشهور الأخيرة، تؤكد على محورية اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنهاء وجود التواجد العسكري الأجنبي بكافة صوره، باعتبار ذلك ضرورة لاستقرار ليبيا بعيدا عن تأثيرات الحرب الأهلية التي شهدتها مؤخرا”.