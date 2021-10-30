الجامعة العربية "قلقة" من تدهور العلاقات اللبنانية الخليجية

دعت الجامعة العربية، السبت، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لتدهور العلاقات اللبنانية الخليجية.

وأعرب الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط،، عن بالغ قلقه وأسفه للتدهور السريع في العلاقات اللبنانية الخليجية.

وقال أبو الغيط إن لديه ثقة في الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية لوضع حد لتدهور العلاقات اللبنانية الخليجية.

وناشد الأمين العام دول الخليج من أجل ”تدبر الإجراءات المطروح اتخاذها في خضم ذلك الموقف بما يتفادي المزيد من التأثيرات السلبية علي الاقتصاد اللبناني المنهار والمواطن الذي يعيش أوضاعا غاية في الصعوبة“، بحسب البيان.

يأتي ذلك بعد إعلان المملكة العربية السعودية، الجمعة، منح السفير اللبناني لدى الرياض 48 ساعة لمغادرة المملكة واستدعاء السفير السعودي لدى بيروت للتشاور، بالإضافة إلى وقف الواردات اللبنانية للسعودية.

واتخذت مملكة البحرين قراراً مماثلاً، حيث أعلنت بعد ساعات من القرار السعودي أنها طلبت من السفير اللبناني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

وجاءت هذه القرارات على خلفية ما وصفه بيان رسمي سعودي بـ ”التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي“.

وأوضح البيان أن تصريحات قرداحي تمثل ”حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة، وسياساتها، فضلا عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها“.