الجبهة الساخنة شرق أوكرانيا.. زيلينسكي يزور "باخموت"

رغم المعارك العنيفة التي تهز عدة محاور في شرق أوكرانيا، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، باخموت، المدينة التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ أشهر وتشكل راهنا النقطة الأكثر سخونة عند خط الجبهة في شرق البلاد، وفق ما أفاد مكتبه الإعلامي.

واكتفى المكتب الإعلامي للرئاسة بالقول، إن زيلينسكي “التقى عسكريين وتحدث إليهم وقلد جنودنا أوسمة”.

وإذا كان زيلينسكي يزور بانتظام مناطق تقع قرب خط الجبهة، فإن توجهه إلى باخموت في منطقة دونباس ينطوي على خطورة هي الأكبر.

وعلق نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيدوروف عبر تلغرام: “زيلينسكي في باخموت. الرئيس الأكثر شجاعة للأمة الأكثر شجاعة”.

ومنذ الصيف، يحاول الروس السيطرة على باخموت التي كان عدد سكانها قبل الغزو أواخر شباط/فبراير الماضي نحو سبعين ألف نسمة.

وسبق أن أعلنت القوات الروسية السيطرة على قرى ومناطق تقع عند أطراف المدينة، ولكن يبدو أن القوات الأوكرانية تسيطر على باخموت وقسم من ضواحيها.

وقال معهد دراسات الحروب الذي مقره في الولايات المتحدة في تقرير، الإثنين، إن “القوات الروسية خسرت مواقع جنوب باخموت في 18 كانون الأول/ديسمبر، وواصلت هجماتها البرية قرب باخموت ومدينة دونيتسك”.