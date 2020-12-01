استمع لاذاعتنا

الجبير: الاغتيالات ليست من سياسة المملكة.. وسلوك إيران إجرامي

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 1 - ديسمبر - 2020 7:24 مساءً
وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير

A A A
طباعة المقال

رد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، على تصريح لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، من خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية على “تويتر” قائلا “يبدو أن اليأس دفع وزير خارجية إيران السيد جواد ظريف لإلقاء أي لوم على المملكة واتهامها بتسببها بما يحدث في إيران. ربما عندما يحدث -لا قدر الله- زلزال أو فيضان في إيران سيتهم المملكة بالتسبب بها أيضاً”!

واضاف “الاغتيالات لا نقرها بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979. يمكنك أن تسألنا وتسأل دولاً عديدة وستعرف.. بأننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني”.

    المزيد من أخبار العالم

    علي ربيعي
    الحكومة الإيرانية: كان بإمكاننا منع اغتيال زاده… سنردّ “بشكل قاطع”
    بومبيو
    بومبيو يؤكد: العقوبات حرمت إيران من تمويل الإرهاب
    الشرطة الالمانية
    حادث دهس في ألمانيا… قتيلان وعدد من الجرحى

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مثلث برمودا
    العثور على مخلوق “مرعب” على عمق 3000 متر تحت الماء يحل لغز مثلث برمودا
    كورونا لبنان
    هذا ما كشفته دراسة طبية عن فئات الدم لدى اللبنانيين في مواجهة كورونا
    ارتداء الكمامة ضروي لتجنب عدوى كورونا
    إذا كنت تعاني من هذا المرض فأنت أكثر عرضة للإصابة بعدوى كورونا