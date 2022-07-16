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الجبير: هذا هو مطلبنا من أجل السلام مع إسرائيل

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 16 - يوليو - 2022 8:34 صباحًا
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أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن السلام مع إسرائيل “خيار استراتيجي، ولكن هناك متطلبات معينة يجب أن تتم” قبله.

وفي مقابلة أجرتها معه قناة CNN الأميركية، رد الجبير على سؤال: “هل السعودية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل؟ وإن كانت كذلك، متى؟”.

وقال عادل الجبير: “قلنا إن السعودية تدعم مبادرة السلام العربية..في الواقع، قمنا بطرحها ووضحنا أن السلام يأتي في نهاية هذه العملية وليس في بدايتها. كما قلنا إن الدول التي وقعت على اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل، هي قرارات سيادية اتخذتها تلك الدول، نأمل أن يكون لهذه القرارات تأثير إيجابي على الداخل الإسرائيلي”.

وعما إذا كانت السعودية مستعدة للانضمام إلى اتفاق “أبراهام”، أوضح الجبير قائلا: “لقد أوضحنا أننا بحاجة إلى عملية وأن هذه العملية يجب أن تشمل تنفيذ مبادرة السلام العربية، وبمجرد أن نحقق ذلك، فإننا ملتزمون بتسوية على أساس دولتين مع الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية..هذا هو مطلبنا من أجل السلام”.

وأكد الجبير على أن السلام مع إسرائيل “خيار استراتيجي، لكن هناك متطلبات معينة يجب أن تتم قبل أن يحدث هذا”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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