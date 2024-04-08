الجدل يشتعل حول مستقبل الهدنة في غزة.. ما هو السيناريو المحتمل؟

تناقضت التصريحات خلال ساعات صباح اليوم والأيام الفائتة حول مفاوضات الهدنة في غزة، إذ أكد مسؤولون في حركة حماس وإسرائيل، عدم وجود تقدم في الاتفاق على وقف إطلاق النار، وذلك بعد تصريحات لمصادر مصرية وأمريكية أكدت أن “الاتفاق قريب”.

من جهتها؛ وكالة “رويترز” نقلت عن مسؤول في حماس تأكيده عدم إحراز تقدم في جولة محادثات وقف إطلاق النار التي جرت في القاهرة، وشاركت فيها وفود من قطر والولايات المتحدة وإسرائيل.

وبالتزامن، كان مسؤولون إسرائيليون يؤكدون أن المسافة مع حركة حماس في اتفاق وقف إطلاق النار ما تزال بعيدة، بحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت”.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الذين لم تسمهم، تأكيدهم عدم حدوث شيء “دراماتيكي” في المباحثات التي تستضيفها القاهرة، في وقت دعا فيه مسؤول آخر إلى “الصبر”.

يأتي ذلك في وقت نقلت فيه وسائل إعلام مصرية عن مسؤولين أن المفاوضات تحرز “تقدما ملحوظا”.

ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن “مصدر مصري رفيع المستوى” لم تكشف اسمه أنّ “مصر تؤكّد استمرار جهود الوصول لاتفاق هدنة في قطاع غزة، مع تقدّم ملحوظ في التوافق حول العديد من النقاط الخلافية”.

كما أبدى دبلوماسي أجنبي في حديث لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، تفاؤلا حذرا، وطالب بمزيد من التنازلات للوصول إلى اتفاق.

وتصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل لوضع حد للحرب، التي تسببت بخسائر بشرية هائلة ودمار في مساحات واسعة من القطاع الفلسطيني الساحلي.

واستؤنفت المحادثات الأحد، وأعلن نتنياهو أمام حكومته أن “إسرائيل مستعدة لاتفاق”، مضيفًا: “لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة الرهائن. هذا لن يحدث”.

وكشفت تقارير في وقت سابق وجود خلافات حول عدة نقاط على رأسها عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، بينما قالت تقارير أخرى إن قادة حماس طلبوا عدم ملاحقتهم.

بمرور الوقت، يتبدل شكل الأحداث وتتغير التصريحات، مما يجعل مستقبل هدنة غزة محل جدل وتباين. يبقى السؤال المحوري هو ما إذا كانت هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق هدنة قريبًا أم لا، وهذا يعتمد بشكل كبير على التفاوضات القادمة وتطورات الميدان.

في هذه المرحلة، يبقى الوضع محل متابعة دقيقة لتحديد ما إذا كانت هناك إمكانية للتقدم نحو هدنة مستقبلية في غزة أو استمرار التباين وعدم اليقين في الأوضاع القائمة.