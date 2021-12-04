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الجرعة الثالثة.. شرط لدخول المنشآت العامة والسفر في السعودية

منذ 3 ساعات
السعودية

السعودية

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قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية إن الحصول على الجرعة المعززة الثالثة شرط للدخول إلى المنشآت والأماكن العامة وأماكن الترفيه ووسائل النقل العامة.

ونقلت صحيفة “عكاظ”، عن المصدر أنه بدايةً من 1 فبراير 2022، سيكون تلقي الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا)، الذي يعد جواز التطعيم الخاص بالمملكة، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عامًا فأكبر.

ولفت المصدر إلى أنه اعتبارًا من التاريخ المذكور آنفًا، سيكون ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا) لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

وأكد أن الحصول على الجرعة المعززة سوف تكون شرطا كذلك لدخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

وقال إن الفئات المستثناة من أخذ اللقاح سوف تكون معافاة من تلك الشروط، مشددا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة كافة.

وأشار إلى أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك بحسب تطورات الأوضاع الوبائية.

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