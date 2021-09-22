الجزائر.. إغلاق فوري للمجال الجوي مع المملكة المغربية

أعلنت الجزائر، اليوم الأربعاء، الإغلاق الفوري لمجالها الجوي مع المملكة المغربية.

وأشارت الرئاسة الجزائرية، في بيان إلى أنها قررت إغلاق مجالها الجوي أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وتلك التي تحمل رقم تسجيل مغربي.

وأكدت أن القرار سيبدأ تفعيله ابتداء من اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن هذا جاء عقب اجتماع المجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأوضح البيان أن اجتماع المجلس الأعلى للأمن خصص لدراسة “التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي، حيث قرر المجلس الإغلاق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من اليوم”.

وأعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية، متهمة المغرب بتنفيذ ما وصفته بـ”الأعمال الدنيئة” ضدها، موضحة أن “عداء المغرب ممنهج ومبيت”.