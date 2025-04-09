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الجزائر تبرم صفقة قمح صلد بأسعار تقارب 357 دولارًا للطن

منذ 6 ساعات
القمح

القمح

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قال متعاملون أوروبيون اليوم الأربعاء إنه من المعتقد أن الديوان الجزائري المهني،المشتري الحكومي للحبوب، اشترى قمحا صلدا في مناقصة عالمية أمس الثلاثاء.

ولم تتضح بعد الكمية المشتراة، وتفاوتت التقديرات بدرجة كبيرة بين 200 ألف طن و300 ألف و450 ألف طن.

وتراوحت التقديرات الأولية لسعر الشراء بين 356 و357 دولارا للطن شاملة التكلفة والشحن. ويُعتقد أن التوريد سيتم من مناشئ اختيارية، هي كندا أو الولايات المتحدة أو أستراليا.

والشحن مطلوب على أربع فترات، من أول إلى 15 مايو أيار، ومن 16 إلى 31 من الشهر نفسه، ومن أول إلى 15 يونيو حزيران، ومن 16 إلى 30 من ذات الشهر.

ولا تعلن الجزائر عن نتائج مناقصاتها، وتستند النتائج المعلنة إلى تقييمات المتعاملين. ومن المحتمل تقديم تقديرات للأسعار والكميات أكثر تفصيلا في وقت لاحق.

    المصدر :
  • رويترز

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