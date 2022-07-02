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الجزائر تحبط محاولة إدخال أكثر من 500 ألف قرص مخدر

منذ ساعة واحدة
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تمكنت قوات الشرطة التابعة للمصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات في الجزائر، من تفكيك نشاط شبكة إجرامية دولية منظمة عابرة للحدود.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان إن الشبكة مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، وأضاف البيان أن الشبكة مكونة من 9 أشخاص مشتبه فيهم.

وأفادت المديرية بأن قوات الأمن حجزت 530328 قرص مهلوس من “بريغابالين” (PREGABALINE)، و”ريفوتريل” (RIVOTRIL).

كما أسفرت العملية التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، عن حجز 4 مركبات سياحية وأربعة شاحنات والتي كانت تستعمل في نقل وشحن المؤثرات العقلية من ولاية الجلفة إلى مختلف ولايات الجزائر لغرض توزيعها.

وذكرت المديرية أنها حجزت مبلغا ماليا قدر بـ 446500 دينار جزائري (3270 يورو) من عائدات المبيعات والمتاجرة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة بتهمة استيراد وبيع مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة، والتزوير واستعمال مزور في محررات رسمية وتبييض الأموال.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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