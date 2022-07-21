الجزائر تسلم تونس مدير المخابرات السابق "لزهر لونقو"

قال مسؤول أمني تونسي لرويترز الخميس إن السلطات الجزائرية ألقت القبض على مدير المخابرات التونسي السابق لزهر لونقو بعد دخوله خلسة الى بلدة الجزائرية قرب الحدود التونسية وسلمته الى تونس.

ولونقو قيادي أمني سابق مثير للجدل، وشغل أيضا منصب ملحق أمني بسفارة تونس في باريس قبل أن يتم تنحيته ثم وضعه رهن الإقامة الجبرية وعزله من مهامه عقب سيطرة الرئيس قيس سعيد على السلطة التنفيذية وإغلاق البرلمان.

وكان رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي قد عين في أبريل/نيسان 2021 لزهر لونقو مديرا عاما للمصالح المختصة -حسب وسائل إعلام تونسية- خلفا لتوفيق السبعي، الذي تم تعيينه مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي حينها.

العام الماضي وبعد أشهر قليلة من تعيينه في هذا المنصب، صدر إعفاء لزهر لونقو من منصبه، وتكليف محمد الشريف، بدلاً عنه.