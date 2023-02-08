الجزائر تشتري قمح طحين في مناقصة دولية

قال متعاملون أوروبيون في تقييمات أولية إنه يُعتقد، الأربعاء، أن الديوان المهني للحبوب، المشتري الرسمي للحبوب في الجزائر، استأنف شراء قمح الطحين في مناقصة دولية أغلقت أمس الثلاثاء.

وأضافوا أن سعر المشتريات التي وردت بشأنها أنباء اليوم الأربعاء بلغ حوالي 330.50 دولار للطن شاملا التكلفة والشحن لكمية تتراوح من 30 إلى 60 ألف طن. ويُعتقد أيضا أنه تم شراء حوالي 60 ألف طن بسعر 332 دولارا للطن شاملا التكلفة والشحن.

ومن المتوقع توافر تقييمات أكثر تفصيلا للأسعار والكميات المشتراة في وقت لاحق. ويأتي ذلك في أعقاب عمليات شراء أولية لكميات غير معروفة وردت أنباء بشأنها ليلة أمس الثلاثاء عند حوالي 329 دولارا للطن شاملا التكلفة والشحن.

ومن المطلوب شحن القمح خلال فترتين من مناشئ التوريد الرئيسية بما في ذلك أوروبا، الفترة الأولى من الأول إلى 15 أبريل نيسان والثانية بين 16 و30 من الشهر نفسه. وإذا كان المنشأ من أمريكا الجنوبية أو أستراليا فسيكون الشحن قبلها بشهر.

ولا تنشر الجزائر نتائج مناقصاتها وتستند التقارير إلى تقديرات التجار. والجزائر مشتر مهم للقمح من الاتحاد الأوروبي وخصوصا فرنسا.